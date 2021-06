Spazio | Musk punta a investire fino a 30 mld dlr in Starlink

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Madrid, 30 giu. (Adnkronos/Dpa) – Elon, il fondatore di Tesla e di Space X,addai 20 ai 30 miliardi di dollari in, la costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX.ha annunciato, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, dire su circa mezzo milione di utenti per il suo servizio internet satellitare entro la metà dell’anno prossimo contro poco più di 69 mila utenti attualmente. Il servizioattualmente promette agli utenti velocità di download ...

Cittadino californiano e early adopter delle auto di Elon, il suddetto Shenkman non ha ... nel caso si sosti troppo a lungo dopo aver completato la stessa ricarica (occupando lodisponibile ...Da 'www.ansa.it' jeff bezos Il 20 luglio Jeff Bezos andrà nellocon la navetta di Blue Origin, altra società che ha creato in competizione con Elon, inaugurando l'era del turismo spaziale a 52 anni dal primo volo dell'uomo sulla ...Madrid, 30 giu. (Adnkronos/Dpa) – Elon Musk, il fondatore di Tesla e di Space X, punta ad investire dai 20 ai 30 miliardi di dollari in Starlink, la costellazione di satelliti attualmente in costruzio ...Un utente californiano fa causa a Tesla dopo essere stato multato per il troppo tempo speso alle colonnine di ricarica.