Sono tutte donne le vittime di Würzburg Ora qualcuno si inginocchierà per loro?

Berlino, 30 giu – La Germania piange ancora le vittime di Würzburg, dove cinque giorni fa un immigrato somalo ha ucciso tre donne e ferito diverse altre persone. Subito dopo la strage, la stampa tedesca ci ha fornito numerose informazioni sull'assassino, che potrebbe aver agito per una «jihad personale». Molto poco, invece, è stato detto sulle persone che hanno perso la vita a causa della furia omicida del «rifugiato», arrivato in Germania nel 2015, ossia l'anno in cui la Merkel spalancò le porte ai «profughi». Adesso, però, qualche informazione in più è filtrata sugli organi di stampa. E il cordoglio non può che intensificarsi.

