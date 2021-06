Advertising

zazoomblog : SBK freni sempre caldi a Donington Park - #freni #sempre #caldi #Donington - motosprint : #WorldSBK, freni sempre caldi a #Donington Park -

Ultime Notizie dalla rete : SBK freni

Motosprint.it

Scott Redding atteso alladi Donington: ultima spiaggia per l'inglese Ducati?Brembo spiega quanto e come siano sollecitati idellea Donington ParkI dati Brembo svelano come Il tracciato inglese presenti cinque staccate in cui le moto scendono sotto i 110 chilometri orari. Essendo frenate consecutive, gli impianti faticano a raffreddare ...SBK: Il torsiometro o misuratore di coppia, già utilizzato nel Motorsport, è stato utilizzato nei test precampionato WSBK sulla Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. La tecnologia sviluppata ed affinata nei ...