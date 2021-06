PlayStation Plus Luglio 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche il settimo mese dell’anno si appresta a regalare un trittico di interessanti produzioni a tutti gli abbonati a PlayStation Plus Con un Giugno che si appresta oramai a salutarci, siamo giunti al giro di boa anche per questo 2021, che entra nel vivo del caldo estivo proprio con il settimo mese dell’anno. E rovente pare essere anche la situazione per gli abbonati a PlayStation Plus, che anche per questo Luglio si apprestano a ricevere un trittico di produzioni che, ne siamo sicuri, saranno in grado di accompagnare a dovere il rientro dalle spiagge o dalle rinfrescanti passeggiate ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche il settimo mese dell’anno si appresta a regalare un trittico di interessanti produzioni a tutti gli abbonati aCon un Giugno che si appresta oramai a salutarci, siamo giunti al giro di boa anche per questo, che entra nel vivo del caldo estivo proprio con il settimo mese dell’anno. E rovente pare essere anche la situazione per gli abbonati a, che anche per questosi apprestano a ricevere un trittico di produzioni che, ne siamo sicuri, saranno in grado di accompagnare a dovere il rientro dalle spiagge o dalle rinfrescanti passeggiate ...

