Persino il suo ex ora si è offerto di trovarle un fidanzato

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Miriana Trevisan, la vita e la carriera guarda le foto Impossibile parlare di Miriana Trevisan, 49 anni a novembre, senza parlare dei suoi esordi. Perché era poco più che una bambina quando ha deciso di partecipare a Non è la Rai, la trasmissione di Gianni Boncompagni che ha lanciato la carriera di tantissime attrici e showgirl italiane, da Claudia Gerini ad Ambra Angiolini, passando per Laura Freddi, Nicole Grimaudo, Yvonne ...

Advertising

astolforecupera : RT @liberatinico: @liliaragnar Vaccinandosi pensava di progredire: Si insomma di immunizzarsi! Ma la Sua vita è persino peggiorata Ora… - marijoa64 : RT @liberatinico: @liliaragnar Vaccinandosi pensava di progredire: Si insomma di immunizzarsi! Ma la Sua vita è persino peggiorata Ora… - Piero42395724 : RT @liberatinico: @liliaragnar Vaccinandosi pensava di progredire: Si insomma di immunizzarsi! Ma la Sua vita è persino peggiorata Ora… - Luciano06815942 : RT @liberatinico: @liliaragnar Vaccinandosi pensava di progredire: Si insomma di immunizzarsi! Ma la Sua vita è persino peggiorata Ora… - liliaragnar : RT @liberatinico: @liliaragnar Vaccinandosi pensava di progredire: Si insomma di immunizzarsi! Ma la Sua vita è persino peggiorata Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Persino suo

laRegione

le sentiamo anche sulla bocca dei politici, nei TG, a volte le usanoi preti nelle omelie (... Come il tralcio trae dalla vite la sua linfa vitale, così il cristiano trae ilmodo di pensare, ...... con atti concreti (come questo, ad esempio) di creare una sorta di classifica,tra le ... aveva reso noto che l'Uefa ha dato ilconsenso perché il portiere della nazionale, Manuel Neuer, ...Miriana Trevisan e le “altre” di Non è la Rai. Quelle ragazzine, che ballavano come pazze nei piccoli schermi fingendo di cantare (erano in playback), non potevano immaginare ...Il giubileo di platino della regina Elisabetta II il prossimo anno sarà caratterizzato da un lungo weekend di eventi a giugno. E oggi sono stati rivelati ulteriori dettagli delle ...