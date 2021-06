Orietta Berti | “Quella volta che il Dalai Lama mi disse che mi usciva una luce dalla testa | ma erano le meches”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “L’idea e? di Chiara Ferragni. Fedez voleva lasciarlo fare solo alle ragazze con i ventagli, poi Achille ha proposto che lo facessimo anche noi: loro con le mani, io coi ventagli. L’idea del balletto con le mani mi ha fatto morir dal ridere”.rivela che il celebre balletto di “Mille”, la sua ultima canzone con Fedez e Achille Lauro, è nato dall’idea della celebre influencer. Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni,spiega: “Fedez ha il senso della produzione: fa tutto e sa quel che si deve fare, e? un uomo completo per questa societa?, per questo mondo. Come Achille Lauro. Sembra indifferente, ...

Guilty Pleasure del mese Fedez, Achille Lauro,Il Codacons non sarà molto d'accordo, ma Fedez quest'anno non ne sbaglia una. Dopo Sanremo, la seconda paternità, LOL - Chi ride è fuori e ...Intanto il cantautore e rapper romano si sta godendo il successo del tormentone estivo per antonomasia del 2021, Mille , inciso con Fedez e. Un successo straordinario che, chissà, ...Il cantante l’ha definito “uno dei momenti più incredibili” di tutta la sua carriera. Leggi la notizia e guarda il nuovo video su RDS ...L'esercito di fan, da giovanissimi ai meno giovani, di Orietta Berti hanno invaso piazza Ciaia. Fasano - Un singolo tormentone al primo posto in classifica e la copertina di Sorrisi e Canzoni di quest ...