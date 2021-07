Noi | i dannati degli Open Day col vaccino AstraZeneca

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo i quasi divieti, i pareri dell’Aifa, l’eterologa di Draghi, la Regione Lazio rimette la palla agli under 60: volete farvi il richiamo con Az o aspettate un mese per il mix? Dilemma inaccettabile: in un Paese serio, le autorità sanitarie decidono cosa è meglio

Anch'io mi sono affidato alla scienza. E credevo che dopo le vicissitudini di Galileo Galilei non fosse più un problema. Però mi ritrovo nel girone dei" o degli sciagurati o degli avventati? " degli Open Day di Astrazeneca . Il pomeriggio del 21 maggio mi sono iscritto all'Open Day della Regione Lazio per ricevere la prima dose di ...... con il rabbioso disprezzo con cui spesso si rivolge alle anime dei", come con Filippo ... che la verità delle cose non si schiude sempre esattamente quando vogliamo, che si comanda alla ...Non ci stavi neppure pensando. Francia contro Svizzera sembrava un ottavo degli europei come altri. Lo guardi, con un certo distacco, senza tifo, senza passione, quasi come uno di quelli che dice: a m ...Dopo i quasi divieti, i pareri dell’Aifa, l’eterologa di Draghi, la Regione Lazio rimette la palla agli under 60: volete farvi il richiamo con Az o aspettate ...