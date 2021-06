Neutralità climatica e Fame Zero: c’è l’intesa dei ministri Esteri del G20 a Matera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Costruire sistemi alimentari resilienti e sostenibili per raggiungere l'obiettivo Zero Fame nel 2030; perseguire con convinzione la Neutralità climatica nel 2050 con l'attuazione degli Accordi di Parigi e l'adozione di impegni ambiziosi di breve termine; contrastare l'impatto sanitario, sociale ed economico della pandemia, promuovendo una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. I ministri degli Esteri del G20, riuniti a Matera sotto la presidenza italiana, si sono impegnati a sfruttare un'occasione che il padrone di casa Luigi Di Maio ha definito "imperdibile". Un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Costruire sistemi alimentari resilienti e sostenibili per raggiungere l'obiettivonel 2030; perseguire con convinzione lanel 2050 con l'attuazione degli Accordi di Parigi e l'adozione di impegni ambiziosi di breve termine; contrastare l'impatto sanitario, sociale ed economico della pandemia, promuovendo una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. Ideglidel G20, riuniti asotto la presidenza italiana, si sono impegnati a sfruttare un'occasione che il padrone di casa Luigi Di Maio ha definito "imperdibile". Un ...

Advertising

Mov5Stelle : Il 2021 è un anno cruciale per rilanciare la cooperazione internazionale su temi come il contrasto ai cambiamenti c… - DantiNicola : .@EUCouncil ha adottato la #EuropeanClimateLaw. Un piano ambizioso e coraggioso da qui al 2050 che obbligherà i 27… - scamardellaE : RT @eudirectsiena: ??Una nuova norma dell'#UE, la prima sul #clima per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050! #GreenDeal #Enviro… - laDiscussioneQ : 2050. Neutralità climatica. Bonelli: obiettivi inadeguati ##06 #2050 #AlokSharma #AngeloBonelli #carbonbudget… - morobeppe : RT @francesca_bria: Un piacere moderare il panel “Le citta’ per il Green Deal”. La trasformazione della città dopo la pandemia: pianificare… -