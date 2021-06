Migranti | naufragio Lampedusa | la disperazione di una mamma superstite ' Dove è mia figlia?'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - C'è anche una madre disperata, tra i sopravvissuti aldell'alba di oggi a, che, come apprende l'Adnkronos, cerca laquindicenne di cui si sono perse le tracce dal momento della tragedia. Sembra che la ragazza non sia tra le sette vittime recuperate dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. La donna grida e piange alla ricerca dellache viaggiava con lei. Secondo gli inquirenti, la ragazza potrebbe essere tra i dispersi del. Sono 46 i superstiti che nelle prossime ore saranno sentiti dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata ...

...per. Il fascicolo è a carico di ignoti. Il procuratore Luigi Patronaggio fa una prima ricostruzione della tragedia. "Alla vista delle motovedette della Guardia costiera, ipresenti ...... di cui una in gravidanza, almeno 9 dispersi tra cui cinque bambini e 46- 29 uomini e 17 donne - messi in salvo dalla Guardia Costiera. E' il bilancio dell'ennesimoavvenuto al ...Le urla dei migranti in acqua, la paura di morire e la corsa contro il tempo dei soccorritori della guardia costiera. Sono proprio loro a documentare gli attimi successivi al naufragio di un piccolo b ...Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - C'è anche una madre disperata, tra i sopravvissuti al naufragio dell'alba di oggi a Lampedusa, che, come apprende ...