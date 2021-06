Michetti: abbiamo comitati civici su 15 Municipi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Credo molto nei comitati civici. E’ fondamentale averne perché sono qualcosa che riguarda la città. abbiamo pensato di distribuire il nostro comitato civico su tutti e 15 i Municipi per avere su ognuno una sentinella.” “E’ una cosa molto importante perché rappresenta un canale aperto tra le istanze del cittadino e la risoluzione dei problemi e per chi crede che la politica sia un rapporto diretto tra chi amministra e i cittadini. Quindi ben vengano questi comitati”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, in diretta su Radio Radio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Credo molto nei. E’ fondamentale averne perché sono qualcosa che riguarda la città.pensato di distribuire il nostro comitato civico su tutti e 15 iper avere su ognuno una sentinella.” “E’ una cosa molto importante perché rappresenta un canale aperto tra le istanze del cittadino e la risoluzione dei problemi e per chi crede che la politica sia un rapporto diretto tra chi amministra e i cittadini. Quindi ben vengano questi”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Enrico, in diretta su Radio Radio.

