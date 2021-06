M5s, Morra: “Risposta di Grillo a Conte ineccepibile. Io espulso dal gruppo parlamentare ma sono ancora iscritto al Movimento” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Mi ritengo estraneo al 50% alla vicenda, perché sono stato espulso dal gruppo parlamentare ma faccio ancora parte del Movimento 5 stelle. Dal mio punto di vista la Risposta di Grillo a Conte è stata ineccepibile, trattandosi di organizzazioni orizzontali in cui le responsabilità devono coinvolgere tutti”. sono le parole di Nicola Morra, ospite di Primocanale, sullo scontro tra il fondatore del M5s, Beppe Grillo, e Giuseppe Conte. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Mi ritengo estraneo al 50% alla vicenda, perchéstatodalma faccioparte del5 stelle. Dal mio punto di vista ladiè stata, trattandosi di organizzazioni orizzontali in cui le responsabilità devono coinvolgere tutti”.le parole di Nicola, ospite di Primocanale, sullo scontro tra il fondatore del M5s, Beppe, e Giuseppe. L'articolo proviene da ...

