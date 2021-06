Lutto nel calcio: la Serie A si stringe attorno al suo campione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un terribile Lutto ha colpito il mondo del calcio e della Serie A. Il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang ha subito una grave perdita. Lutto nel calcio (AdobeStock)Un grave Lutto ha colpito il mondo del calcio e in particolare la Serie A. È venuto a mancare infatti Benedicto Obiang Mangue, papà di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo. Attraverso il proprio sito ufficiale il club nero-verde ha pubblicato una piccola nota dove si stringe intorno al proprio giocatore. Il Sassuolo, nella persona del suo presidente ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un terribileha colpito il mondo dele dellaA. Il centrocampista del Sassuolo Pedro Obiang ha subito una grave perdita.nel(AdobeStock)Un graveha colpito il mondo dele in particolare laA. È venuto a mancare infatti Benedicto Obiang Mangue, papà di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo. Attraverso il proprio sito ufficiale il club nero-verde ha pubblicato una piccola nota dove siintorno al proprio giocatore. Il Sassuolo, nella persona del suo presidente ...

