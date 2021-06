LIVE Sonego-Sousa 6-2 7-5 5-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il piemontese allunga nel terzo set (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-0 HA VINTO LORENZO Sonego! 40-A C’è un terzo match point per Sonego. 40-40 Sousa annulla anche la seconda palla match. 30-40 Primo match annullato da Sousa. 15-40 Due match point per Sonego. 15-30 Doppio fallo di Sousa. 0-15 Sousa sbaglia di rovescio. 5-0 Sonego ha in mano la vittoria. 40-15 Altra ottima prima di Sonego. 30-15 Prima vincente di Sonego. 15-15 Doppio fallo di Sonego. 4-0 Doppio break di vantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-0 HA VINTO LORENZO! 40-A C’è unmatch point per. 40-40annulla anche la seconda palla match. 30-40 Primo match annullato da. 15-40 Due match point per. 15-30 Doppio fallo di. 0-15sbaglia di rovescio. 5-0ha in mano la vittoria. 40-15 Altra ottima prima di. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Doppio fallo di. 4-0 Doppio break di vantaggio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Sousa 6-2 2-3 Wimbledon 2021 in DIRETTA: break di vantaggio del portoghese - #Sonego-Sousa #Wimbledon… - infoitsport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo Sonego - ilcirotano : LIVE Giorgi avanti, Sonego esordisce nel pomeriggio. In campo Mager - - zazoomblog : LIVE Sonego-Sousa Wimbledon 2021 in DIRETTA: diluvia in Gran Bretagna! Match cancellato: l’azzurro non gioca -… - zazoomblog : LIVE Sonego-Sousa Wimbledon 2021 in DIRETTA: 1° turno da non sottovalutare - #Sonego-Sousa #Wimbledon #DIRETTA:… -