LIVE Camila Giorgi-Teichmann 2-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: inizio all’insegna del servizio (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Pesante il dritto della Giorgi che non permette a Teichmann di appoggiarsi. Due palle break. 15-30 Non approfitta della seconda morbida di Teichmann, Giorgi: il dritto si ferma sul nastro. 0-30 RISPOSTA VINCENTE CON IL DRITTO A SVENTAGLIO! 0-15 Risponde aggressivo Giorgi e poi va a segno con il dritto lungolinea. 2-2. Chiude il game con l’ace esterno Giorgi che non ha concesso nessun punto al servizio. 40-0 Prima di servizio piuttosto robusta per Giorgi. 30-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Pesante il dritto dellache non permette adi appoggiarsi. Due palle break. 15-30 Non approfitta della seconda morbida di: il dritto si ferma sul nastro. 0-30 RISPOSTA VINCENTE CON IL DRITTO A SVENTAGLIO! 0-15 Risponde aggressivoe poi va a segno con il dritto lungolinea. 2-2. Chiude il game con l’ace esternoche non ha concesso nessun punto al. 40-0 Prima dipiuttosto robusta per. 30-0 ...

Advertising

CIAfra73 : Live 27 giugno 2021 · #KilimangiaroEstate, terzo appuntamento. #MatthewMcConaughey sarà ospite di Camila Raznovic... - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Kontaveit 4-5, WTA Eastbourne in DIRETTA: si ritira l'azzurra prima della fine del primo set - PSSportsIT : ???? Giorgi ?? Kontaveit ???? Camila arriva al ?? in semifinale ?? ?? alla Kontaveit però Pronostico LIVE… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kontaveit WTA Eastbourne in DIRETTA: pioggia a Eastbourne non si comincia prima delle 13.00 -… - federtennis : A Eastbourne è il giorno delle semifinali, in campo Camila e Lorenzo ?? ?? #Giorgi ?? Kontaveit - LIVE alle 12:00 su… -