Advertising

StaserasolounTG : RT @RSInews: Affonda traghetto in Indonesia, 7 morti - sulsitodisimone : RT @RSInews: Affonda traghetto in Indonesia, 7 morti - LaurenseDiGiova : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, traghetto passeggeri cola a picco: 7 morti e 11 dispersi #indonesia - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, traghetto passeggeri cola a picco: 7 morti e 11 dispersi #indonesia - MediasetTgcom24 : Indonesia, traghetto passeggeri cola a picco: 7 morti e 11 dispersi #indonesia -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia traghetto

TGCOM

E' di sette morti e undici dispersi il bilancio di unpasseggeri affondato nelle acque agitate al largo della costa di Bali, in. Il Kmp Yunicee con a bordo 57 persone è colato a picco martedì vicino al porto di Gilimanuk, all'...Squadre di soccorso hanno tratto in salvo oggi 274 persone da un grandeche ha preso fuoco inpoco dopo la sua partenza, mentre proseguono le ricerche di un uomo ritenuto disperso: lo ha reso noto all'emittente Kompas TV il capo dei soccorsi, Muhammad ...E' di sette morti e undici dispersi il bilancio di un traghetto passeggeri affondato nelle acque agitate al largo della costa di Bali, in Indonesia. Il Kmp Yunicee con a bordo 57 persone è colato a pi ...È il bilancio provvisorio di un incidente della navigazione avvenuto a Bali, l'ennesimo in un Paese scarsamente sicuro.