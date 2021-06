I temi della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un albergo nel cuore di Roma è la sede della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis che si terrà oggi intorno alle ore 15. Stando a quanto è possibile evidenziare dal quotidiano Repubblica, i temi della conferenza saranno molteplici. Innanzitutto, commenterà la scelta di affidarsi al nuovo tecnico, Luciano Spalletti; annuncerà poi di seguito alcune novità commerciali come quella del Training Center che da domani prenderà il nome della Konami, colosso dei videogiochi. Per quanto concerne i nuovi kit, invece, il Napoli ha chiuso ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un albergo nel cuore di Roma è la sedediDeche si terrà oggi intorno alle ore 15. Stando a quanto è possibile evidenziare dal quotidiano Repubblica, isaranno molteplici. Innanzitutto, commenterà la scelta di affidarsi al nuovo tecnico, Luciano Spalletti; annuncerà poi di seguito alcune novità commerciali come quella del Training Center che da domani prenderà il nomeKonami, colosso dei videogiochi. Per quanto concerne i nuovi kit, invece, il Napoli ha chiuso ...

