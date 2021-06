GUIDA TV 30 GIUGNO 2021: UN MERCOLEDÌ TRA LA FORMA DELL’ACQUA, TEMPTATION ISLAND E CHI L’HA VISTO (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 La FORMA DELL’ACQUA Film 21:20 Man On Fire Film 21:20 Chi L’HA VISTO? Attualità 21:25 Zona Bianca Attualità 21:35 TEMPTATION ISLAND SUPERTOTOSHARE Reality 21:25 Point Break Film 21:15 Atlantide Attualità 21:30 Name That Tune Game 21:35 Accordi & Disaccordi Attualità Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento totale Punteggio ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 LaFilm 21:20 Man On Fire Film 21:20 Chi? Attualità 21:25 Zona Bianca Attualità 21:35SUPERTOTOSHARE Reality 21:25 Point Break Film 21:15 Atlantide Attualità 21:30 Name That Tune Game 21:35 Accordi & Disaccordi Attualità Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento totale Punteggio ...

