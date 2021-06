Grillo-Crimi | l’ultima telefonata di fuoco | «Pubblichiamo lo Statuto di Conte» | «Fallo e sei fuori»

Advertising

Open_gol : Al centro dello scontro all'orizzonte del M5s torna la piattaforma Rousseau - SkyTG24 : M5s, Conte: “Svolta autarchica, mortifica tutti”. Crimi: 'Voto non può essere su Rousseau' - ale_villarosa : Se si fosse dimesso un anno fa, quando il gruppo parlamentare gliel’ha chiesto, non saremmo arrivati a questo punto… - ElenaLhasa : RT @lucianoghelfi: #Crimi si mette di traverso: #Grillo può indire la votazione, ma non si può fare su #Rousseau, poiché questa è inibita… - ve10ve : RT @lorenzcamp: Nella Guerra dei Roses del M5S, palla al Comitato di Garanzia (Crimi, Lombardi, Cancelleri) che da statuto dovrebbe avere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Crimi

... svolta autarchica per il M5S, una grande mortificazione per tutti I due partiti dentro il M5S: "Non so se resterò, non concordo con" L'ultima telefonata di fuoco traIl ...... svolta autarchica per il M5S, una grande mortificazione per tutti I due partiti dentro il M5S: "Non so se resterò, non concordo con" L'ultima telefonata di fuoco traIl ...Conte: "Questa svolta autarchica è una mortificazione per un'intera comunità". Roma - L'ex premier commenta la decisione di Beppe Grillo di estrometterlo dalla leadership del Movimento 5 stelle ...Crimi ricorda anche che «il voto non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al M5S. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto dispost ...