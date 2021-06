(Di mercoledì 30 giugno 2021) Una giornata di fuoco, oggi 30 giugno, per il Movimento Cinque Stelle. È attesa in serata l’assemblea del gruppo dei Deputati M5S. All’ordine del giorno il confronto sul Movimento dopo il post di ieri con cui Beppeha di fatto ucciso nella culla la leadership di Giuseppe. A stretto giro infatti (appena 24 ore più tardi), il fondatore e garante ha risposto alche in conferenza stampa, il 28 giugno, gli aveva chiesto di “scegliere se essere un padre generoso o un padre padrone“, rifiutando ogni ipotesi di diarchia nel processo di riorganizzazione del M5S “perché non faccio da prestanome“. La replica ...

VelvetMagIta : Grillo affossa Conte, #M5S nel caos. E ora l'ex premier pensa a un partito suo #VelvetMag #Velvet - infoitinterno : Lo strappo di Grillo affossa il progetto di Conte: il M5s si spacca, parlamentari nel caos

... se Conte aveva detto di non avere l'intenzione di prestare il suo nome ad un leader senza volto , preferendo invece una divisione dei ruoli, perle cose non possono andare così: " Non ...