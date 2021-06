Green pass e discoteca | Sileri | “Per ora ok dopo prima dose”

(Di mercoledì 30 giugno 2021)con vaccinazione completata per entrare in? “Al momento credo che la singolapossa essere sufficiente, aspetterei il prossimo monitoraggio della variante Delta e vedrei qual è la prevalenza. E’ chiaro che se sia dal 20% al 40% con una risalita dei casi, allora bisogna agire tempestivamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ai microfoni di Tg Zero su Radio Capital. “Qualcuno ha detto che la variante Delta elude i vaccini. Facciamo chiarezza: non è vero. Non elude i vaccini ma – ha poi chiarito il sottosegretario – avere la ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - borghi_claudio : Mannaggia... IL GREEN PASS EUROPEO E' GIA' ANDATO A FARSI BENEDIRE - LA GERMANIA VIETA L'INGRESSO DAL PORTOGALLO - baccy74 : RT @GuidoDeMartini: ?? GRECIA: 150 EURO PER I RAGAZZI CHE SI VACCINANO ?? Dopo i panini, le bibite e i gadgets si passa al pagamento vero e p… - QuestoTizio : RT @AlfioKrancic: SBARCANO ALTRI 338 TURISTI A LAMPEDUSA: SFONDATA QUOTA 20MILA.?? (ma ce l'hanno il green pass?) -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

30 giu 18:38 Sileri: per oraper le discoteche con una dose 'Al momento credo che la singola dose possa essere sufficiente' per accedere in discoteca con il: a indicarlo è il ...... BEST MVNO , The Besen Group , Channel Vision , Digital Transactions , iAgentNetwork ,Sheet and Wireless Dealer Magazine . Contacts MEDIA: Contact rtobias@theprepaidexpo.com for Press...Green pass con vaccinazione completata per entrare in discoteca? “Al momento credo che la singola dose possa essere sufficiente, aspetterei il prossimo monitoraggio della variante Delta e vedrei qual ...In discoteca sarà possibile accedere tramite green gass anche con una singola dose di vaccino. Ad annunciarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, in merito alla prossima riapertura de ...