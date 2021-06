“Grazie, Re David!”, Trezeguet lascia la Juventus: il messaggio d’addio del club (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si conclude oggi l’avventura di David Trezeguet come Brand Ambassador della Juventus: il messaggio d'addio del club Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si conclude oggi l’avventura di Davidcome Brand Ambassador della: ild'addio del

Advertising

juventusfc : Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lu… - Tomas1374 : RT @juventusfc: Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per i… - andreafabris96 : RT @juventusfc: Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per i… - enzono16 : RT @juventusfc: Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per i… - hiidamas : RT @juventusfc: Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per i… -