**Governo: da Cdm ok a ddl delega aggiorna codice appalti** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Approvato il disegno di legge delega per l'aggiornamento del codice dei contratti pubblici, in linea con l'impegno annunciato dal Presidente Draghi e contenuto nel Pnrr 'Italia Domani'. Ecco le principali novità: 1) Norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività nell'affidamento, la gestione e l'esecuzione di contratti e concessioni; 2) tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all'innovazione e alla sostenibilità; 3) rafforzamento della qualificazione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Cdm Dl lavoro e fisco, sì del Cdm. Credito d'imposta del 100% su commissioni pagamenti carta Via libera del Governo anche al ddl delega che aggiorna Codice appalti Via libera del Consiglio dei ministri al ... I l Cdm ha approvato anche il disegno di legge delega per l'aggiornamento del Codice ...

Licenziamenti: ok da Cdm a decreto lavoro ... il comparto più colpito dalla crisi; In compenso, come da accordo di ieri, le parti sociali si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, su cui il governo mette un miliardo e ...

Governo: al via Cdm Fortune Italia Dai licenziamenti al cashback, ecco il decreto approvato in Cdm Via libera alla sospensione del programma di rimborsi, ma Draghi assicura che la misura ripartirà da gennaio. Per Alitalia c'è un fondo dedicato agli indennizzi dei biglietti venduti e non utilizzati, ...

TV – RADIO – WEB – PRESS Appalti pubblici: semplificazione, legalità, digitalizzazione, sostenibilità. Il Cdm approva il disegno di legge delega per la revisione del Codice dei ...

