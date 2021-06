Gli effetti del Covid a sei mesi dalla guarigione in uno studio di diversi ospedali lombardi (Di mercoledì 30 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’ASST di Monza in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca è stata capofila di un progetto di monitoraggio a 6 e 12 mesi dalla dimissione ospedaliera dei pazienti ricoverati per polmonite da SARS-CoV-2. Lo studio ha coinvolto sette ospedali lombardi (oltre all’ospedale “San Gerardo” di Monza, anche gli “Spedali tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 30 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’ASST di Monza in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca è stata capofila di un progetto di monitoraggio a 6 e 12dimissioneera dei pazienti ricoverati per polmonite da SARS-CoV-2. Loha coinvolto sette(oltre all’ospedale “San Gerardo” di Monza, anche gli “Spedali tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ...

Advertising

ilriformista : Stavolta Rocco #Casalino, cui #Grillo attribuisce la svolta accentratrice di #Conte, ha fatto arrabbiare e non poco… - fattoquotidiano : REFERENDUM Piercamillo Davigo spiega gli effetti devastanti del quesito - IFashioned : @Gretabevecaffe Gli servirebbero in effetti dei raggi x alla scatola cranica, almeno si vedrebbe se c'è ancora il cervello. - Rosskitty77 : RT @Mela09061860: @fattoquotidiano Proprio come per il Covid Quindi, se gli effetti da vaccino sono d'importanza trascurabile, è trascurab… - rob_carnevale : RT @boni_castellane: Il comunista vuole le file, gli elenchi, l'ordine alfabetico, gli appelli, la catena di montaggio, gli effetti collate… -