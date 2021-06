F1, Mattia Binotto: “Red Bull impeccabile, Mercedes con troppe distrazioni. Sulla questione motori…” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Mercedes non vince da 4 gare. Già di per sé questa è la prima, vera, grandissima notizia del Mondiale di Formula Uno 2021. Dal Gran Premio di Spagna in avanti, infatti, le “Frecce Nere” hanno dovuto guardare la targa delle Red Bull, che hanno fatto percorso netto con 3 successi per Max Verstappen e uno di Sergio Perez, andando a creare questo record nella storia dell’era dei motori ibridi della Formula Uno. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, suo malgrado, deve fare da spettatore a questo intenso duello, ma prova comunque ad analizzare la situazione in pista: “Prima di tutto dobbiamo riconoscere l’ottimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lanon vince da 4 gare. Già di per sé questa è la prima, vera, grandissima notizia del Mondiale di Formula Uno 2021. Dal Gran Premio di Spagna in avanti, infatti, le “Frecce Nere” hanno dovuto guardare la targa delle Red, che hanno fatto percorso netto con 3 successi per Max Verstappen e uno di Sergio Perez, andando a creare questo record nella storia dell’era dei motori ibridi della Formula Uno., team principal della Ferrari, suo malgrado, deve fare da spettatore a questo intenso duello, ma prova comunque ad analizzare la situazione in pista: “Prima di tutto dobbiamo riconoscere l’ottimo ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Mattia #Binotto: “Red Bull impeccabile, Mercedes con troppe distrazioni. Sulla questione motori…” #AustrianGP https://… - OA_Sport : #F1, Mattia #Binotto: “Red Bull impeccabile, Mercedes con troppe distrazioni. Sulla questione motori…” #AustrianGP - lauralucecita96 : Mensaje para Mattia Binotto - werlesoncruz : Mattia Binotto (@AppleNationn) ja ta passando as calls aqui - sebavettels : No, non siamo soli nell'universo, purtroppo c'è anche Mattia Binotto. -