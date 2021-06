Come verificare IBAN su App IO per Cashback di Stato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ecco Come fare per controllare che l’IBAN inserito sull’app IO sia corretto. 30/06/2021 – Eleonora Redazione Se aprendo l’app IO e selezionando la Tab “portafoglio” hai notato l’avviso “hai tempo fino alle 23 per verificare l’IBAN a cui riceverai l’eventuale Cashback accumulato“, continua a leggere per scoprire i semplici passaggi da fare per controllare l’IBAN. Il messaggio che appare su IO, l’applicazione ufficiale del Cashback di Stato, trae un po’ in inganno in quanto dà l’idea che si debba fare qualcosa per verificare ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Eccofare per controllare che l’inserito sull’app IO sia corretto. 30/06/2021 – Eleonora Redazione Se aprendo l’app IO e selezionando la Tab “portafoglio” hai notato l’avviso “hai tempo fino alle 23 perl’a cui riceverai l’eventualeaccumulato“, continua a leggere per scoprire i semplici passaggi da fare per controllare l’. Il messaggio che appare su IO, l’applicazione ufficiale deldi, trae un po’ in inganno in quanto dà l’idea che si debba fare qualcosa per...

Advertising

lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Windows 11, requisiti per l'aggiornamento: come verificare se il pc è compatibile - Corriere della Sera - lorenzocasalin4 : Windows 11, requisiti per l'aggiornamento: come verificare se il pc è compatibile - Corriere della Sera… - LaVi24865063 : RT @GildaZorzi: Più di chi accusa la gente di cose mai dette, ripetendole per sentito dire, senza verificare come fossero andate veram, mi… - TommyLo19240999 : RT @GildaZorzi: Più di chi accusa la gente di cose mai dette, ripetendole per sentito dire, senza verificare come fossero andate veram, mi… - Liliwhities : RT @GildaZorzi: Più di chi accusa la gente di cose mai dette, ripetendole per sentito dire, senza verificare come fossero andate veram, mi… -