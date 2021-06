Capri, conversazioni sul desiderio con gli scrittori Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian Selznick (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proseguono a Capri gli appuntamenti del Festival Le conversazioni ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Protagonisti di questo fine settimana, da venerdì 2 luglio a domenica 4 luglio, saranno Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian Selznick che dialogheranno con Monda sul desiderio/Desire a piazzetta Tragara alle ore 19, chiudendo l’edizione caprese del festival che ha visto nel primo week end la partecipazione di Maaza Mengiste, Giuliano Sangiorgi e Francesco Vezzoli, e ad AnaCapri gli incontri con Roberta Lena e Paolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Proseguono agli appuntamenti del Festival Leideato da Antonio Monda e Davide Azzolini. Protagonisti di questo fine settimana, da venerdì 2 luglio a domenica 4 luglio, sarannoche dialogheranno con Monda sul/Desire a piazzetta Tragara alle ore 19, chiudendo l’edizione caprese del festival che ha visto nel primo week end la partecipazione di Maaza Mengiste, Giuliano Sangiorgi e Francesco Vezzoli, e ad Anagli incontri con Roberta Lena e Paolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Capri conversazioni Capri, anche la vincitrice del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto non resiste al fascino dei Faraglioni A Capri sono giunti, in queste ore, anche Massimiliano Allegri e la compagna Ambra Angiolini come ...dei Negramaro sarà il protagonista del secondo rendez - vous culturale con le Conversazioni, la ...

Le Conversazioni, a Capri torna il festival di Antonio Monda e Davide Azzolini Dal 25 giugno al 4 luglio. Tema della 16esima edizione è il Desiderio. Tra gli ospiti, Maaza Mengiste, Giuliano Sangiorgi, Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian Selznick Torna, a Capri, Le Conversazioni, il festival diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini, quest'anno alla sua 16ª edizione. Il programma del festival 2021 vede la partecipazione a Capri e Anacapri di Maaza ...

Capri, via al festival letterario Le Conversazioni Il Mattino Capri, conversazioni sul desiderio con gli scrittori Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian Selznick Capri, conversazioni sul desiderio con gli scrittori Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian SelznickProseguono a Capri gli appuntamenti del Festival Le Conversazioni ideato da Antonio Monda e Davide Azzoli ...

Capri, via al festival letterario Le Conversazioni Ha preso il via ieri al tramonto nella piazzetta di Tragara a Capri, il nuovo ciclo di Le Conversazioni, sedicesima edizione del festival letterario internazionale diretto da Antonio Monda e ...

