Caldo Record, verso i 50 gradi: oltre 200 i morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) 50 gradi in Canada, oltre 200 morti: meteo killer. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) 50in Canada,200: meteo killer. su Donne Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - repubblica : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina - luigiasero : Sfiorati i 50 gradi a Vancouver: caldo record e morti in Canada - LaVocedellIsola : Sfiorati i 50 gradi a Vancouver: caldo record e morti in Canada -