Calciomercato Roma: a un passo le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia. Le cifre (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono a un passo le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia: ecco le cifre delle due operazioni Secondo quanto riporta Sky Sport sono alle battute finali le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia. Il portiere sbarcherà in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (diventa obbligo in base alle presenze). Stesse condizioni per il giocatore turco che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni (obbligo in base a presenze). L'articolo proviene da Calcio News 24.

