Bloccano statale per festeggiare un battesimo, follia nel Napoletano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Intimano l’alt ai carabinieri per festeggiare un battesimo con i fuochi d’artificio fatti esplodere sulla carreggiata stradale. È successo a Brusciano, nel Napoletano, dove tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, in nottata hanno bloccato il traffico veicolare della strada statale 7 bis per continuare i festeggiamenti del battesimo della figlia di un loro amico esplodendo batterie di fuochi d’artificio sulla carreggiata. Hanno preparato i fuochi pirotecnici e bloccato le auto in entrambi i sensi di marcia accendendo la miccia della prima batteria di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Intimano l’alt ai carabinieri peruncon i fuochi d’artificio fatti esplodere sulla carreggiata stradale. È successo a Brusciano, nel, dove tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, in nottata hanno bloccato il traffico veicolare della strada7 bis per continuare i festeggiamenti deldella figlia di un loro amico esplodendo batterie di fuochi d’artificio sulla carreggiata. Hanno preparato i fuochi pirotecnici e bloccato le auto in entrambi i sensi di marcia accendendo la miccia della prima batteria di ...

