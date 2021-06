Alessia Marcuzzi | l’annuncio spiazzante | “Voglio essere io a dirvelo”

(Di mercoledì 30 giugno 2021)su Instagram annuncia quale sarà il suo futuro e lascia i fan a bocca aperta: rompe dopo tanti anni(Getty Images)Un annuncio epocale nella carriera della conduttrice. La presentatrice tiene che a dirlo sia lei, “prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta”: dopo 25 anni lascia Mediaset e decide di prendersi un periodo per sé. Da quanto scritto su Instagram è chiaro che progetti proposti ci sono stati ma lei ha rifiutato perché “non riesco più ad immaginarmi nel programmi che mi venivano proposti“. Una ...

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - LetySchumi : RT @INTENDENZA_: 'ALESSIA MARCUZZI' CI MANCHERAI REGINA ???? - Misteralextv : Alessia Marcuzzi lascia #Mediaset. - Antoniopellec13 : RT @eromaocean: Alessia Marcuzzi l’unica conduttrice degna di essere chiamata tale. Mediaset ti devi spaventare - 2fastChristian : RT @trash_italiano: ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset -

Annuncio a sorpresa diche dice addio a Mediaset : con un post sui social la conduttrice romana ha spiegato che non le sono stati proposti programmi in cui senta di potersi riconoscere. A pochi giorni dalla ...lascia ufficialmente Mediaset. L'annuncio è arrivato dal profilo Instagram della conduttrice che ha voluto spiegare personalmente ai fans le motivazioni di tale scelta. Da anni volto ...Alessia Marcuzzi su Instagram annuncia quale sarà il suo futuro e lascia i fan a bocca aperta: rompe dopo tanti anni ...La decisione è scaturita da un momento di riflessione avvenuto durante la pandemia, che come spiega la conduttrice, è servita a guardarsi dentro.