Aggressione omofoba sul bus a Roma, ragazzi minacciati per un bacio: “Fate schifo, ora vi gonfio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aggressione omofoba sul bus a Roma, ragazzi minacciati per un bacio. Due ragazzi sono stati minacciati da un omofobo su un bus a Roma dopo essersi scambiati un bacio. Un’Aggressione verbale molto violenta, condita da diverse minacce: l’ennesima nella capitale, proprio all’indomani del Pride. “Servono strumenti di tutela, approviamo subito la legge Zan e smettiamo di parlare di mediazioni, perché non devono esistere”, spiega Rosario Coco, segretario di Gaynet. Ennesima Aggressione ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021)sul bus aper un. Duesono statida un omofobo su un bus adopo essersi scambiati un. Un’verbale molto violenta, condita da diverse minacce: l’ennesima nella capitale, proprio all’indomani del Pride. “Servono strumenti di tutela, approviamo subito la legge Zan e smettiamo di parlare di mediazioni, perché non devono esistere”, spiega Rosario Coco, segretario di Gaynet. Ennesima...

Advertising

fanpage : Un'aggressione verbale violentissima, con tanto di minacce di pestaggio. 'Fate schifo. Li fai scenne te o li devo m… - elio_vito : Un’altra aggressione omofoba, stavolta a #Crotone.?? Quante ancora ce ne dovranno essere per avere una legge che le… - maxsmeriglio : Altra aggressione omofoba a Roma, stavolta su un bus dove uno sconosciuto ha aggredito verbalmente due ragazzi la c… - LimeMagazineU : Aggressione omofoba sul bus a Roma, ragazzi minacciati per un bacio: “Fate schifo, ora vi gonfio”… - Brandolf11 : RT @AlekosPrete: Aggressione omofoba sul bus a Roma, ragazzi minacciati per un bacio: “Fate schifo, ora vi gonfio” -