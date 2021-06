A Niguarda trapianto con fegato stampato in 3D (Di mercoledì 30 giugno 2021) Figlio dona al padre metà del suo fegato e il trapianto si prepara con la stampa in 3D dell’organo Il “clone in 3D” dell’organo del donatore, in scala 1:1 e con la fedele riproduzione dei vasi sanguigni e delle vie biliari, è stata ottenuto incrociando i dati della risonanza magnetica e della TC. Il modello ha guidato i chirurghi di Niguarda nell’esecuzione del trapianto da vivente con il figlio che ha donato al padre metà del suo fegato Prepararsi all’intervento e impostare in anticipo la strategia chirurgica migliore potendo guardare e toccare l’esatta ricostruzione anatomica in 3D del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Figlio dona al padre metà del suoe ilsi prepara con la stampa in 3D dell’organo Il “clone in 3D” dell’organo del donatore, in scala 1:1 e con la fedele riproduzione dei vasi sanguigni e delle vie biliari, è stata ottenuto incrociando i dati della risonanza magnetica e della TC. Il modello ha guidato i chirurghi dinell’esecuzione delda vivente con il figlio che ha donato al padre metà del suoPrepararsi all’intervento e impostare in anticipo la strategia chirurgica migliore potendo guardare e toccare l’esatta ricostruzione anatomica in 3D del ...

