Wimbledon 2021 | il match tra Salvatore Caruso e Marin Cilic riprenderà domani L’azzurro sotto di un set

Alla sua 102vittoria a(la 366negli Slam, la 1248sul circuito), Federer affronterà al 2° turno il francese Gasquet.Era entrata in campo come una regina, con lo strascico bianco e l'atteggiamento regale, ma in un attimo il suo reame è crollato in mille pezzi, come il sogno di rincorrere il 24° Slam. Serena Williams,...E' proprio il caso di dirlo: Roger Federer si salva e continua la sua avventura in questa edizione 2021 di Wimbledon. Non è stata una prestazione da raccontare ai suoi bambini quella di Roger (n.8 del ...Un’altra italiana saluta Wimbledon al primo turno, dopo Jasmine Paolini anche Martina Trevisan esce di scena all’esordio, arrendendosi in due set a Elena Vesnina. La russa si impone con il punteggio d ...