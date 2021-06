Wimbledon 2021: Fabio Fognini, ripresa con vittoria contro Albert Ramos-Vinolas (Di martedì 29 giugno 2021) Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno a Wimbledon, superando così positivamente l’esordio per la settima volta consecutiva tra i prati più celebri del mondo. Il ligure, nella prosecuzione del match con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, ci mette 39 minuti per chiudere con il punteggio di 7-6(4) 6-2 6-4. Sfiderà domani uno tra l’uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere, in campo per il loro match sul Court 9 quest’oggi. Durata complessiva del confronto di un’ora e 55 minuti. Sul Court 18 si ritorna in campo con Fognini sempre piuttosto ben centrato e con più ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021)si qualifica per il secondo turno a, superando così positivamente l’esordio per la settima volta consecutiva tra i prati più celebri del mondo. Il ligure, nella prosecuzione del match con lo spagnolo, ci mette 39 minuti per chiudere con il punteggio di 7-6(4) 6-2 6-4. Sfiderà domani uno tra l’uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere, in campo per il loro match sul Court 9 quest’oggi. Durata complessiva del confronto di un’ora e 55 minuti. Sul Court 18 si ritorna in campo consempre piuttosto ben centrato e con più ...

