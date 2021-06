Vaccini: seconda dose saltata per molti piemontesi (Di martedì 29 giugno 2021) Mentre la Regione Piemonte cerca di accelerare sui richiami soprattutto per evitare il fuggi fuggi estivo i dati fotografono un fenomeno nuovi. In tanti, infatti, saltano l’appuntamento con il vaccino per la seconda dose. A incidere su questo fenomeno diversi fattori. Ad esempio, l’incertezza sul tipo di vaccino che verrà somministrato al richiamo. Ma non solo. A spingere a sottrarsi alla seconda dose anche il fatto che già con la prima inoculazione si è dotati di pass verde che consente di muoversi liberamente. Senza contare i casi in cui la data della seconda somministrazione non viene comunicata per ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 29 giugno 2021) Mentre la Regione Piemonte cerca di accelerare sui richiami soprattutto per evitare il fuggi fuggi estivo i dati fotografono un fenomeno nuovi. In tanti, infatti, saltano l’appuntamento con il vaccino per la. A incidere su questo fenomeno diversi fattori. Ad esempio, l’incertezza sul tipo di vaccino che verrà somministrato al richiamo. Ma non solo. A spingere a sottrarsi allaanche il fatto che già con la prima inoculazione si è dotati di pass verde che consente di muoversi liberamente. Senza contare i casi in cui la data dellasomministrazione non viene comunicata per ...

