Uno scheletro di 3.000 anni sarebbe la più antica vittima di uno squalo mai ritrovataHDblog.it (Di martedì 29 giugno 2021) La vittima sarebbe morta 3.000 anni fa e riporta quasi 800 ferite: secondo alcuni studiosi è il più antico attacco letale di uno squalo mai rinvenuto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Lamorta 3.000fa e riporta quasi 800 ferite: secondo alcuni studiosi è il più antico attacco letale di unomai rinvenuto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

MQuasimodus : RT @HDblog: Uno scheletro di 3.000 anni sarebbe la più antica vittima di uno squalo mai ritrovata - HDblog : Uno scheletro di 3.000 anni sarebbe la più antica vittima di uno squalo mai ritrovata - mala_mok : @_lapetra_ Pure io, che diamine! Peraltro sarei uno scheletro. - e_romanzi : @IlPersonaggione e tu di scheletri te ne intendi (non è che parli di scheletri negli armadi era solo per rimarcare… - Lu_zialadybug : RT @dan_grossi: La Vipera del Gabon, conosciuta anche con il nome di 'La morte vestita a festa' per la sua particolare livrea che la fa som… -