Star Wars Jedi: Fallen Order con la patch PS5/Xbox Series: abbiamo testato tutti gli upgrade - analisi comparativa (Di martedì 29 giugno 2021) Possiamo affermare che sia merito del talento e delle capacità degli sviluppatori se molti titoli last-gen tengono bene ancora oggi, quindi perché non usare la potenza extra delle console PS5 e Xbox Series per innalzare la qualità grafica ed i frame-rate di quei giochi a nuovi livelli? Ed è tutto buono e benedetto se l'upgrade viene rilasciato gratuitamente, come nel caso di Star Wars Jedi: Fallen Order. Ma questo è un caso ancor più interessante visto che il gioco aveva già ricevuto una patch 'back-compat plus', pur non esente da ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Possiamo affermare che sia merito del talento e delle capacità degli sviluppatori se molti titoli last-gen tengono bene ancora oggi, quindi perché non usare la potenza extra delle console PS5 eper innalzare la qualità grafica ed i frame-rate di quei giochi a nuovi livelli? Ed è tutto buono e benedetto se l'viene rilasciato gratuitamente, come nel caso di. Ma questo è un caso ancor più interessante visto che il gioco aveva già ricevuto una'back-compat plus', pur non esente da ...

