Se non ti inginocchi contro il razzismo dovresti spiegare perché (Di martedì 29 giugno 2021) Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione, dovresti avere il coraggio di dire perché l’hai presa Di tutta la penosa vicenda dell’inginocchiamento dell’Italia in supporto al movimento Black Lives Matter rimane irrisolta l’unica, vera questione che conta. Manca infatti una risposta chiara sul cuore della polemica che ha ormai esaurito ogni repertorio, dal vaudeville del “nazismo” di Giorgio Chiellini alla demenzialità di fare una cosa in cui evidentemente non si crede per solidarietà non contro chi ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione,avere il coraggio di direl’hai presa Di tutta la penosa vicenda dell’amento dell’Italia in supporto al movimento Black Lives Matter rimane irrisolta l’unica, vera questione che conta. Manca infatti una risposta chiara sul cuore della polemica che ha ormai esaurito ogni repertorio, dal vaudeville del “nazismo” di Giorgio Chiellini alla demenzialità di fare una cosa in cui evidentemente non si crede per solidarietà nonchi ...

Advertising

GassmanGassmann : Se tu ti inginocchi ,pure io mi inginocchio, se tu non ti inginocchi nemmeno io mi inginocchio…. Ma fate un po’ com… - ClaudiaTicinese : RT @AzzurraBarbuto: Io non mi stupisco che tanta gente si inginocchi. Non lo fa contro il razzismo bensì a favore del conformismo. Inginocc… - Prince17237 : @RobertoRenga @ValeSantaSubito La Germania, probabilmente sbagliando, farà la stessa cosa stasera. Si inginocchia p… - igiturbal : @jimmomo @Marco_Faraci @atlanticomag L'unica soluzione è:'se tu ti inginocchi io non guardo più le tue partite' - Sesa981 : RT @AzzurraBarbuto: Io non mi stupisco che tanta gente si inginocchi. Non lo fa contro il razzismo bensì a favore del conformismo. Inginocc… -

Ultime Notizie dalla rete : non inginocchi Se non ti inginocchi contro il razzismo dovresti spiegare perché Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione, dovresti avere il coraggio di dire ...

'La Nazionale s'inginocchi a ogni partita' Ogni partita un momento di raccoglimento per le vittime di uno di questi abomini: questo potrebbe fare la nostra Nazionale per mandare un messaggio forte e non banalizzato". Lo scrive in una nota ...

Se non ti inginocchi contro il razzismo dovresti spiegare perché Wired.it Se non ti inginocchi contro il razzismo dovresti spiegare perché Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione, dovresti avere il coraggio di dire ...

L’Italia non si inginocchia: se l’odio non fa parlare quanto un gol Eppure un singolo atto può fare la differenza, anche a costo di scendere dal piedistallo del proprio privilegio per pochi attimi ...

Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione, dovresti avere il coraggio di dire ...Ogni partita un momento di raccoglimento per le vittime di uno di questi abomini: questo potrebbe fare la nostra Nazionale per mandare un messaggio forte ebanalizzato". Lo scrive in una nota ...Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione, dovresti avere il coraggio di dire ...Eppure un singolo atto può fare la differenza, anche a costo di scendere dal piedistallo del proprio privilegio per pochi attimi ...