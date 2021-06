Salernitana, la Figc boccia la proposta di trust: iscrizione congelata (Di martedì 29 giugno 2021) La Federcalcio ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma). Ma ha contestualmente dato tempo fino a sabato 3 luglio alle 20 per risolvere i problemi. La Figc ha evidenziato come, “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind trust’. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) La Federcalcio hato ladipresentata venerdì dalle società proprietarie dalla(una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma). Ma ha contestualmente dato tempo fino a sabato 3 luglio alle 20 per risolvere i problemi. Laha evidenziato come, “in virtù del processo di scelta delle persone componenti dele delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind’. Larileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al ...

