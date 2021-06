RAI1, LE SERIE IN ONDA NEL 2022: LINO GUANCIALE RADDOPPIA, L’AMICA GENIALE, DOC, DON MATTEO (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo aver passato in rassegna le SERIE che vedremo su RAI1 in autunno (qui il post dedicato), ecco le fiction del 2022 tra nuove stagioni e titoli inediti. La tredicesima stagione di Don MATTEO con l’uscita di scena di Terence Hill alla quarta puntata e l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto. E ancora Doc – Nelle tue Mani, L’AMICA GENIALE, Mina Settembre e Makari, tra le sorprese di questa stagione, e novità assolute come Noi, il remake di This Is Us, e Sopravvissuti, entrambe con LINO GUANCIALE. DON ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo aver passato in rassegna leche vedremo suin autunno (qui il post dedicato), ecco le fiction deltra nuove stagioni e titoli inediti. La tredicesima stagione di Doncon l’uscita di scena di Terence Hill alla quarta puntata e l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto. E ancora Doc – Nelle tue Mani,, Mina Settembre e Makari, tra le sorprese di questa stagione, e novità assolute come Noi, il remake di This Is Us, e Sopravvissuti, entrambe con. DON ...

Advertising

BeaVolina : ridanno #Lavitapromessa su rai1 dal 5 Luglio.. è una delle più belle serie che abbia mai visto???? - Nicholas_Dls : Ecco le fiction del 2022 tra nuove stagioni e titoli inediti. #Donmatteo13 #DOCNelleTueMani2 #sopravvissuti #noi… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: RAI1, LE SERIE IN ONDA NEL 2022: LINO GUANCIALE RADDOPPIA, L'AMICA GENIALE, DOC, DON MATTEO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAI1, LE SERIE IN ONDA NEL 2022: LINO GUANCIALE RADDOPPIA, L'AMICA GENIALE, DOC, DON MATTEO - bubinoblog : RAI1, LE SERIE IN ONDA NEL 2022: LINO GUANCIALE RADDOPPIA, L'AMICA GENIALE, DOC, DON MATTEO -