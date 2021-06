Michele Merlo, il papà choc: «Io e mia moglie non abbiamo più motivo per vivere» (Di martedì 29 giugno 2021) A quasi un mese dalla morte del cantante Michele Merlo, dai genitori arrivano parole terribili. papà Domenico e mamma Katia, intervistati dal settimanale Dipiù, hanno parlato della perdita del figlio, stroncato da un’emorragia cerebrale dovuto ad una leucemia fulminante. E le parole del padre sono forti: «Era il nostro unico figlio, per me e mia moglie non c’è più motivo per vivere», ha detto. Il papà del giovane artista ha parlato della gratitudine di Michele per Maria De Filippi e l’affetto per la sua coach ad Amici, Emma Marrone: «Lei era come una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 giugno 2021) A quasi un mese dalla morte del cantante, dai genitori arrivano parole terribili.Domenico e mamma Katia, intervistati dal settimanale Dipiù, hanno parlato della perdita del figlio, stroncato da un’emorragia cerebrale dovuto ad una leucemia fulminante. E le parole del padre sono forti: «Era il nostro unico figlio, per me e mianon c’è piùper», ha detto. Ildel giovane artista ha parlato della gratitudine diper Maria De Filippi e l’affetto per la sua coach ad Amici, Emma Marrone: «Lei era come una ...

