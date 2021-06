Megan Fox tutto l’orgoglio di essere bisex (Di martedì 29 giugno 2021) L’attrice Megan Fox legata sentimentalmente a Machine Gun Kelly dopo il divorzio da Brian Austin Green (padre dei suoi tre figli), ha celebrato il Pride Month pubblicando su Instagram una foto con smalto «arcobaleno» in cui rivendica, per l’ennesima volta, la libertà di vivere senza etichette: «Indosso la B di LGBTQIA da ormai due decenni». Leggi su people24.myblog (Di martedì 29 giugno 2021) L’attriceFox legata sentimentalmente a Machine Gun Kelly dopo il divorzio da Brian Austin Green (padre dei suoi tre figli), ha celebrato il Pride Month pubblicando su Instagram una foto con smalto «arcobaleno» in cui rivendica, per l’ennesima volta, la libertà di vivere senza etichette: «Indosso la B di LGBTQIA da ormai due decenni».

Ultime Notizie dalla rete : Megan Fox I figli di Megan Fox hanno adorabilmente rubato l'attenzione durante una video intervista dell'attrice I veri protagonisti dell'ultima intervista a distanza di Megan Fox sono stati i suoi figli! Noah , 8 anni, Bodhi , 7 anni, e Journey , 4 anni, nati dalla relazione con l'ex Brian Austin Green, hanno adorabilmente rubato l'attenzione mentre la famosa mamma ...

Megan Fox, tutto l'orgoglio di essere bisex ("da due decenni") Giugno è il Pride Month , il mese in cui si celebra da anni, in tutto il mondo, la libertà di amare in qualunque sfumatura, senza barriere e stereotipi di sorta. Quest'anno anche Megan Fox ha voluto festeggiarlo. " Indosso la B di LGBTQIA da ormai due decenni ", ha scritto fiera l'attrice, su Instagram, a corredo di una foto in cui sfoggia unghie "arcobaleno". Meghan aveva ...

Transformers 3, raccontato con le recensioni di allora Transformers 3 compie dieci anni: ecco come venne accolto nel 2011, quando incassò una valanga di denaro e anche di critiche ...

Megan Fox, tutto l'orgoglio di essere bisex («da due decenni») L'attrice, legata a Machine Gun Kelly dopo il divorzio da Brian Austin Green (padre dei suoi tre figli), ha celebrato il Pride Month pubblicando su Instagram una foto con smalto «arcobaleno» in cui ri ...

