Maradona | Luque si difende | ' Nulla da rimproverarmi'

(Di martedì 29 giugno 2021) BUENOS AIRES - "non hada rimproverarsi . Quello che ha detto è stato semplicemente che si è sempre preso cura della salute die ogni volta che lo chiamavano per qualche ...

BUENOS AIRES - "non ha nulla da rimproverarsi . Quello che ha detto è stato semplicemente che si è sempre preso cura della salute die ogni volta che lo chiamavano per qualche particolarità andava ad ...Il medico personale di Diego Armando, Leopoldo, respinge con fermezza le accuse di essere responsabile della morte del Pibe de Oro, così come dichiarato dall'accusa che al processo ne ha chiesto l'arresto immediato. ...Le parole dell'avvocato difensore Julio Rivas: "Era il suo medico di famiglia, ma non era incaricato del ricovero domiciliare." ...Arrivano aggiornamenti in merito all'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona avvenuta il 25 novembre scorso all'età di sessanta anni. Ieri Leopoldo Luque medico del Diez è stato ascoltato dall ...