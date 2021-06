Lo strano motivo per cui Allegri non è andato al Napoli (Di martedì 29 giugno 2021) Max Allegri è stato accostato a lungo alla panchina del Napoli, alla fine è tornato alla Juventus. Spunta un motivo ‘insolito’ Pare sia stata la Champions sfumata a far crollare il sogno Allegri per la panchina del Napoli. La tavola era già apparecchiata, poi è arrivato il Verona. Uno a uno al Maradona e sogno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) Maxè stato accostato a lungo alla panchina del, alla fine è tornato alla Juventus. Spunta un‘insolito’ Pare sia stata la Champions sfumata a far crollare il sognoper la panchina del. La tavola era già apparecchiata, poi è arrivato il Verona. Uno a uno al Maradona e sogno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lo strano motivo per cui Allegri non è andato al Napoli SerieANews Se Fi è più "sindacale" di Orlando Cose strane che accadono al tempo di Draghi. Il sindacato per scrivere la riforma degli ammortizzatori sociali si affida più alla destra che alla sinistra ...

