LIVE Musetti-Hurkacz 3-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: inizio equilibrato (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Molto profondo il dritto in spinta giocato da Musetti. Chance per il 4-4. 40-40 Si appoggia bene sui back di Musetti il polacco e il game si complica per l’allievo di Simone Tartarini. 40-30 Chiama a rete il suo avversario Hurkacz e il toscano non riesce nel passante. 40-15 Un altro servizio estremamente pesante per Musetti. 30-15 Colpisce in arretramento Musetti e il dritto vola via. 30-0 Dritto pesantissimo a buttare fuori dal campo Hurkacz e poi rovescio lungolinea in sicurezza a chiudere la pratica. 15-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Molto profondo il dritto in spinta giocato da. Chance per il 4-4. 40-40 Si appoggia bene sui back diil polacco e il game si complica per l’allievo di Simone Tartarini. 40-30 Chiama a rete il suo avversarioe il toscano non riesce nel passante. 40-15 Un altro servizio estremamente pesante per. 30-15 Colpisce in arretramentoe il dritto vola via. 30-0 Dritto pesantissimo a buttare fuori dal campoe poi rovescio lungolinea in sicurezza a chiudere la pratica. 15-0 ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tennis Si gioca finalmente a #Wimbledon! In corso il #primoset tra #Musetti e il polacco… - zazoomblog : LIVE Musetti-Hurkacz Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro debutta sull’erba contro il vincitore di Miami -… - zazoomblog : Tennis: live ranking Atp italiani best ranking per Musetti. Berrettini testa di serie numero 8 a Wimbledon -… - zazoomblog : Tennis: live ranking Atp italiani best ranking per Musetti. Berrettini testa di serie numero 8 a Wimbledon -… - Alenize82 : Improvvisiamo una LIVE #Twitch sui sorteggi di #Wimbledon. Venite a commentarli insieme a noi! Con @Ladal17… -