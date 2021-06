Libia, Dabaiba chiamato a sciogliere il nodo della Difesa (Di martedì 29 giugno 2021) Da quando il governo di unità nazionale libico ha assunto le sue funzioni, lo scorso marzo, il Presidente del Consiglio, Abdulhamid al-Dabaiba, ha mantenuto ad interim la carica di ministro della Difesa, a causa del conflitto tra le parti politiche e militari su chi debba detenere questa importante posizione e per evitare ulteriori contrasti con l’uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar. Il premier libico, infatti, al momento non si è ancora mai recato a Bengasi da quando è stato nominato alla guida del governo pur avendo cercato di evitare ogni attrito con il comando generale di al-Rajma. Eppure ora il Consiglio di ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) Da quando il governo di unità nazionale libico ha assunto le sue funzioni, lo scorso marzo, il Presidente del Consiglio, Abdulhamid al-, ha mantenuto ad interim la carica di ministro, a causa del conflitto tra le parti politiche e militari su chi debba detenere questa importante posizione e per evitare ulteriori contrasti con l’uomo forteCirenaica, Khalifa Haftar. Il premier libico, infatti, al momento non si è ancora mai recato a Bengasi da quando è stato nominato alla guida del governo pur avendo cercato di evitare ogni attrito con il comando generale di al-Rajma. Eppure ora il Consiglio di ...

