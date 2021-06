Jerry Cala compie 70 anni | «Vorrei che tornasse l’euforia degli anni 80»

Advertising

Marisab79879802 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Conte prova a scippare il M5s a Grillo. • Dopo il caos vaccini, quello sul green pass… - AA31192Patriota : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Conte prova a scippare il M5s a Grillo. • Dopo il caos vaccini, quello sul green pass… - infoitcultura : Domenica In, intervista a Jerry Calà - infoitcultura : «Capito?!». Certo che ha capito. Ha capito tutto dalla vita Jerry Calà, - infoitcultura : Jerry Calà, compie 70 anni uno dei volti del cinema italiano degli anni '80 -

Ultime Notizie dalla rete : Jerry Cala

CALÀ/ "Festeggio i miei 70 anni all'Arena di Verona con tanti amici!"CALÀ: 'VORREI RECITARE IN MONTALBANO' Nel prosieguo della sua chiacchierata con 'La Verità',Calà ha poi ...Calà dominerà il palcoscenico da autentico mattatore e si divertirà a riproporre le canzoni - simbolo delle commedie all'italiana di cui è stato protagonista al cinema: da 'Sapore di mare' dei ...Mara Venier marito: i due festeggiano 15 anni di matrimonio e lui le manda un vistoso mazzo di rose rosse per celebrare l'anniversario.Lo spettacolo in Arena è un omaggio della città a tanti anni di carriera e ai suoi successi, iniziati proprio qui in riva all’Adige «Una festa per tutta la città, legata a Jerry Calà da affetto vero – ...