Il Pranzo è Servito | Ex Di Uomini e Donne Nel Ruolo Della Valletta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 29 giugno 2021) Il: il noto quiz di Rai 1 torna tutti i pomeriggi con Flavio Insinna. Ecco le regole e come funzionerà l’amato gioco… Iltorna ad andare in onda su Rai 1, per fare compagnia ai telespettatori durante i pomeriggi estivi. Il quiz è andato in onda fino al 1993 e poi non è più stato trasmesso, ma ora torna a far divertire il pubblico anche se con qualche regola modificata. Ecco che cosa c’è da sapere. Il: come funziona il quiz di Flavio Insinna! Al timone de Ilc’è Flavio Insinna, dopo lo ...