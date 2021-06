Hamsik e il calore dei tifosi turchi: “Qui come a Napoli” (Di martedì 29 giugno 2021) Il sito di Gianluca di Marzio riporta le prima parole di Marek Hamsik, atterrato a Trebisonda, come neo calciatore delHamsik e il calore dei tifosi turchi “Sono molto felice di essere qui. Il Trabzonspor è stato molto onesto durante la trattativa, non abbiamo avuto problemi. Questo è il posto giusto per me. Durante Euro 2020 dovevo concentrarmi solo sulla Nazionale, ora posso pensare a cosa potrò fare per il Trabzonspor. Spero che faremo una grande stagione insieme”. L’ex calciatore del Napoli ha subito percepito il clima di entusiasmo e di affetto che i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Il sito di Gianluca di Marzio riporta le prima parole di Marek, atterrato a Trebisonda,neo calciatore dele ildei“Sono molto felice di essere qui. Il Trabzonspor è stato molto onesto durante la trattativa, non abbiamo avuto problemi. Questo è il posto giusto per me. Durante Euro 2020 dovevo concentrarmi solo sulla Nazionale, ora posso pensare a cosa potrò fare per il Trabzonspor. Spero che faremo una grande stagione insieme”. L’ex calciatore delha subito percepito il clima di entusiasmo e di affetto che i ...

