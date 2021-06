Francia, via libera alla procreazione assistita per tutte le donne. Macron estende il diritto anche a single e lesbiche (Di martedì 29 giugno 2021) Definitivo via libera del Parlamento francese al progetto di legge sulla bioetica. D’ora in avanti l’accesso alla procreazione medicalmente assistita sarà consentito a tutte le donne, anche single o coppie lesbiche. Dopo anni di accesi dibattiti e di iter parlamentari, una delle principali promesse elettorali del presidente Emmanuel Macron è diventata realtà. La legge sulla «Pma per tutte» è stata approvata dall’Assemblea nazionale francese con 326 voti favorevoli, 115 contrari e 42 astensioni. La ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Definitivo viadel Parlamento francese al progetto di legge sulla bioetica. D’ora in avanti l’accessomedicalmentesarà consentito aleo coppie. Dopo anni di accesi dibattiti e di iter parlamentari, una delle principali promesse elettorali del presidente Emmanuelè diventata realtà. La legge sulla «Pma per» è stata approvata dall’Assemblea nazionale francese con 326 voti favorevoli, 115 contrari e 42 astensioni. La ...

